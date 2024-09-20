الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة بشكل دقيق في بيروت واغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله

اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، باننا نفذنا غارة بشكل دقيق في بيروت واغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله. ولفت الى ان عقيل والقادة المستهدفون كانوا من مخططي اقتحام الجليل بشكل مشابه لما جرى بـ7 تشرين الاول. واكد باننا سنواصل الدفاع والعمل من أجل تجريد حزب الله من قدراته وضربه والعمل في كل الجبهات.

واردف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، "ملتزمون بالعمل على إعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية ونطالب المواطنين باليقظة"، وتابع "لا نعمل من أجل تصعيد شامل وواسع في المنطقة بل لتحقيق أهداف الحرب".