اشارت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، الى ان الأنباء الإسرائيلية عن اغتيال العميد محمد رضا فلاح نائب قائد فيلق القدس في الهجوم اليوم على بيروت غير صحيحة.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة تسنيم الإيرانية: الأنباء الإسرائيلية عن اغتيال العميد محمد رضا فلاح نائب قائد فيلق القدس في الهجوم اليوم على بيروت غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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