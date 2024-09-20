أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن "تحديث ثان لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت حيث ارتفع عدد الشهداء إلى تسعة أشخاص، فيما يستقر عدد الجرحى حتى الساعة على تسعة وخمسين جريحا، من بينهم ثمانية جرحى حالتهم حرجة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية إلى تسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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