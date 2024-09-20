اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تعليقا على ضربة الضاحية الجنوبية لبيروت، باننا سنواصل تعقب عدونا لحماية مواطنينا. واكد غالانت بان سياق الأحداث في المرحلة الجديدة سيستمر حتى نحقق هدفنا وهو العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: سياق الأحداث في المرحلة الجديدة سيستمر حتى نحقق هدفنا وهو العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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