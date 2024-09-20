أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله بالغارة وهم نحو 20

اشار موقع "أكسيوس" الاميركي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الى انه تم القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله بالغارة وهم نحو 20.

وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، باننا نفذنا غارة بشكل دقيق في بيروت واغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله.

ولفت الجيش الإسرائيلي الى ان عقيل والقادة المستهدفون كانوا من مخططي اقتحام الجليل بشكل مشابه لما جرى بـ7 تشرين الاول. واكد باننا سنواصل الدفاع والعمل من أجل تجريد حزب الله من قدراته وضربه والعمل في كل الجبهات.