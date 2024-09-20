اصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديثا جديدا لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت حيث ارتفع عدد الشهداء إلى اثني عشر شخصا، والجرحى إلى ستة وستين، من بينهم تسعة جرحى حالتهم حرجة. ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة حتى الساعة.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة شهداء الغارة العدوانية على الضاحية الجنوبية إلى 12 والجرحى الى 66 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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