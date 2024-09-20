جنازة عسكرية بعد 57 عامًا.. مصطفى بكري: القوات المسلحة لا تنسى شهدائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة لا تنسى شهدائها مهما مرت السنين.

وأوضح بكرى، خلال برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة صدى البلد، أنه تم العثور على متعلقات جندي شهيد يدعى فوزي محمد عبد المولى، في صحراء الفيروز، بعد مرور 57 عاما على حرب 1967.

وأضاف مقدم "حقائق وأسرار"، أن القوات المسلحة كرمت الشهيد فوزي محمد وأقامت له جنازة عسكرية تليق به.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القوات المسلحة المصرية دائما عند مستوى التحدي والحدث.

وعثر على رفات الجندي "فوزي محمد عبد المولى" في شهر يوليو الماضي من قبل إحدى المؤسسات المدنية المتواجدة بمنطقة الحسنة بوسط سيناء، وعثر على أوراقه الرسمية وبعض متعلقاته.

وفي جنازة عسكرية مهيبة تليق ببطولته وتضحيته من أجل الوطن، شيع عدد كبير من أهالي محافظة الإسكندرية في مصر جنازة الجندي "فوزي محمد عبد المولى أبوشوك"، الذي عثر على رفاته في سيناء بعد مرور 57 عاما على فقدانه في حرب 1967.