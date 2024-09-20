بنيامين نتنياهو: سنعمل على تغيير الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال :"لقد بدأنا للتو.. وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن وزير الدفاع لويد أوستن أكد -في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت- قلقه بشأن التصعيد الحالي مع حزب الله اللبناني.

وأضاف بيان للبنتاجون أن أوستن أبلغ جالانت بأهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يمكّن سكان الحدود مع لبنان من العودة لمنازلهم.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا وزراء وقيادات عسكرية وأمنية لمشاورات أمنية هاتفية عاجلة، لتقييم الوضع بعد الهجوم على بيروت.

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن العمليات في المرحلة الجديدة ستستمر حتى تحقيق هدفنا وهو العودة الآمنة لسكان الشمال.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال: "حتى في الضاحية الجنوبية لبيروت سنواصل ملاحقة عناصر حزب الله من أجل حماية مواطنينا".