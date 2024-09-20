التلغراف: لندن تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت صحيفة التلغراف، أن لندن تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان جوا إذا تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل إلى حرب شاملة.

وأكدت الصحيفة أن الجيش البريطاني وضع في حالة تأهب لبدء عملية إجلاء طارئة مع وجود سفينتين في المنطقة.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن وزير الدفاع لويد أوستن أكد -في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت- قلقه بشأن التصعيد الحالي مع حزب الله اللبناني.

وأضاف بيان للبنتاجون أن أوستن أبلغ جالانت بأهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يمكّن سكان الحدود مع لبنان من العودة لمنازلهم.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا وزراء وقيادات عسكرية وأمنية لمشاورات أمنية هاتفية عاجلة، لتقييم الوضع بعد الهجوم على بيروت.