شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بالإعلاميين: الوعي خط الدفاع الأول ضد محاولات هدم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن أهمية بناء الإنسان تعد أحد أبرز أولويات الدولة المصرية، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع المصري، لافتا إلى أن بناء الإنسان ليس مجرد شعار بل هو استراتيجية محورية تهدف إلى تطوير الشخصية الوطنية وتعزيز الوعي الثقافي.

وأكد عدلي فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن استراتيجية الدولة لبناء الشخصية المصرية تعد خطوة رئيسية للتصدي لمثلث تدمير الشعوب، والذي يتألف من الفقر، الجهل، والمرض، منوها إلى أن الوعي يشكل خط الدفاع الأول ضد أي محاولات تستهدف هدم الكيان الوطني.

وأوضح رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن الوعي يمكن الفرد من التفكير النقدي والتحليل واختيار الطريق الصحيح في مواجهة التحديات، مضيفاً أن الدولة المصرية عازمة على استخدام كافة الموارد الممكنة لتفعيل هذه الاستراتيجية التي تركز على بناء شخصية المواطن المصري، وذلك من خلال برامج تعليمية وثقافية متكاملة.

ونوه عدلي إلى أنه علينا أن نؤمن بأن بناء الإنسان المصري هو الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً، متابعا: "فالشعب الواعي هو درع الحماية ضد المثلث الذي يهدد دولنا، ومن خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية، يمكننا أن نغرس جذور الوعي والمعرفة في نفوس الأجيال القادمة".