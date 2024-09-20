القناة 13 الإسرائيلية: نتانياهو يدعو وزراء وقيادات عسكرية وأمنية لمشاورات أمنية هاتفية عاجلة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن "نتانياهو يدعو وزراء وقيادات عسكرية وأمنية لمشاورات أمنية هاتفية عاجلة".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتانياهو، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن "أهدافنا واضحة وأفعالنا تتحدث عن نفسها".

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يؤجل زيارته إلى نيويورك يوما واحدا ويصل إليها الأربعاء بدل الثلاثاء".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال حاملة طائرات وفرقاطات عسكرية إلى المياه الإقليمية في شرق المتوسط.

وفي اليوم الـ350 للحرب على غزة، تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه "نفذ غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت"، كما أفاد بإطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان باتجاه المناطق الشمالية.