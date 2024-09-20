اشارت قناة "الجزيرة" نقلا عن مصدر أمني لبناني، الى ان الغارة المعادية على الضاحية استهدفت لجنة قيادة الرضوان التابعة لحزب الله، وذكرت بان أكثر من 20 شخصا من قيادة قوة الرضوان كانوا في الاجتماع.
واشارت المعلومات بان عددا من قادة قوة الرضوان خرجوا مصابين بعد الغارة التي استهدفتهم، ولفتت الى ان الغارة تمت بـ4 صواريخ أدت إلى انهيار المبنى وصولا للطابق الثاني تحت الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة عن مصدر أمني لبناني: الغارة المعادية على الضاحية استهدفت لجنة قيادة الرضوان التابعة لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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