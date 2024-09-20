أشار رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، في حديث لـ"الجديد"، الى أنني "أعزي بالشهداء وأتمنى الشفاء للجرحى وآمل أن تنتهي الأمور بخير فالإسرائيلي يحقق انتصارات وهمية على المدنيين لتحقيق أهدافه". ورأى فرنجية، أن "الأحداث الأخيرة هي محاولات إسرائيلية للتأثير على بيئة المقاومة ومن يراهن على ضعفها فهو مخطئ".

كانت هذه تفاصيل خبر فرنجية: إسرائيل تحاول التأثير على بيئة المقاومة ومن يراهن على ضعفها فهو مخطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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