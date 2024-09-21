حزب الله اللبناني يعلن اغتيال القيادي إبراهيم عقيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن حزب الله اللبناني اغتيال القيادي مسؤول العمليات في الحزب إبراهيم عقيل.

وقال حزب الله: "ننعى القائد الجهادي الكبير إبراهيم عقيل".

كان مصدر أمني للجزيرة، قال إن مسؤول العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل من ضمن المستهدفين بالغارة الإسرائيلية.

وأضاف المصدر، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين بحزب الله.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن القيادي الكبير في حزب الله إبراهيم عقيل كان قد خرج صباح اليوم من أحد مستشفيات بيروت بعد أن أصيب في انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) قبل أيام.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المستهدف هو إبراهيم عقيل وعدد من قادة الرضوان ومسؤولون عن مخططات السيطرة على الجليل الأعلى شمال إسرائيل.