عمرو أديب: سمعة الملياردير الراحل محمد الفايد تم تلطيخها في لندن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن سمعة الملياردير الراحل محمد الفايد تم تلطيخها في لندن بعد اتهامات وُجهت له بالاغتصاب والاعتداء جنسيًا على عدد من الموظفات السابقات متجر هارودز الفاخر في العاصمة البريطانية.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التحقيقات بدأت في تهم التعدي الجنسي على أكثر من 20 فتاة يعملن في "هارودز" تقدمن ببلاغات للقضاء البريطاني

وتسائل مقدم "الحكاية": هل المالك السابق لـ درة التاج البريطاني "هارودز" كان في حاجة للجوء إلى الاغتصـاب المتعدد لفتيات؟، الأيام المقبلة من الممكن أن تكشف عن العديد من الحقائق في الواقعة

وقدم متجر هارودز الفاخر في لندن، اعتذرا عن الاتهامات التي وُجهت لمالكه السابق رجل الأعمال محمد الفايد، بالاغتصاب والاعتداء جنسيًا على عدد من الموظفات السابقات، قائلًا: إنه فزع تمامًا من تلك المزاعم.

واتهمت أكثر من 20 موظفة سابقة في هارودز، الفايد الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 94 عامًا، بالاعتداء عليهن جنسيًا، وفقًا لتحقيق متعمق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، إذ قالت إحداهن إنها تعرضت للاعتداء عندما كان عمرها 15 عامًا وكان الفايد يبلغ من العمر 79 عامًا.