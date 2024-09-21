النيابة تنتقل لمعاينة الزاوية التيجانية في إمبابة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

انتقل فريق من نيابة شمال الجيزة الكلية والدقي، إلى مقر الزاوية التيجانية في إمبابة لإجراء المعاينة التصويرية لمكان عمل صلاح الدين التيجاني.

وأجرت النيابة فحص ومعاينة للزاوية التيجانية محل الوقائع التي تم سردها من قبل الشاكيات للوقوف على شكل الزاوية ومحتوياتها وفقا لأقوال كل ضحية لمضاهاة ومطابقة أقوالها بمحل الوقائع وبيان تطابقها من عدمه.



وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة القبض على صلاح التيجاني عقب اتهام فتاة له بالتحرش بها وجارٍ عرضه على النيابة العامة والتحقيق معه.

وأوضح مصدر أنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهامها بالتشهير والإساءة لسمعته.

وقد تبين أن المذكور غير منتمي للطريقة التيجانية و سبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسؤول الطريقة خلال بيانه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرض الطرفين على النيابة العامة.