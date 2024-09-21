الاحتفال بالمولد النبوي حلال.. الكحلاوي: الرسول احتفل بمولده بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد شيخ المداحين، الدكتور أحمد الكحلاوي، أنه لا توجد حرمة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، موضحًا أنه لا مانع من شراء الحلوى في هذه المناسبة الشريفة احتفالًا بمولد خير الأنام سيدنا محمد.

وأضاف "الكحلاوي"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، على شاشة تلفزيون الحياة، أن الرسول نفسه احتفل بيوم مولده بالصيام.

وأوضح أن والده محمد الكحلاوي هو الخط العريض في حياته مؤكدًا أنهم أسرة محمدية ووالدته كانت حنونة إلا في حق الله وإقامة الصلاة.

وتابع: "اعتقدت أن أسرتي قاسية بسبب حرصها الشديد على الصلاة، ولكني بعد فترة وجدت أنهم على حق".