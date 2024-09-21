وزير الخارجية الإيراني: اسرائيل وصلت إلى طريق مسدود تحاول جر المنطقة إلى المستنقع الذي هي عالقة فيه

اشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي الى أن "الهجمات على لبنان واغتيال إبراهيم عقيل هي محاولات من جانب كيان محبط وفاقد الأمل". ورأى أن "اسرائيل وصلت إلى طريق مسدود تحاول جر المنطقة إلى المستنقع الذي هي عالقة فيه".

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