افادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن "مصدرا استخباريا موثوقا نقل معلومة بشأن اجتماع قادة الرضوان في الضاحية الجنوبية ما جعل الجيش ينفذ عملية الاغتيال"، مشيرة الى ان "خطة الاغتيال تم إعدادها بشكل فوري وفي وقت قصير وصدق عليها رئيس هيئة الأركان".

كانت هذه تفاصيل خبر الإذاعة الإسرائيلية: مصدر استخباري موثوق نقل معلومة بشأن اجتماع قادة الرضوان وخطة الاغتيال تم إعدادها بشكل فوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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