الرئيس الايراني: يمكننا إيقاف المجازر الإسرائيلية ضد الأطفال والنساء عبر وحدتنا

اشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الى اننا "نمد يد الصداقة لجميع دول الجوار لكي نحافظ على أمن المنطقة"، مؤكدا أننا "نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء".

ورأى أن "قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا"، معتبرا أنه "يمكننا إيقاف المجازر الإسرائيلية ضد الأطفال والنساء عبر وحدتنا". وكشف اننا "طورنا قدراتنا الدفاعية والردعية لدرجة أنه لا أحد يمكنه تصور شن عدوان علينا".