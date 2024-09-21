حزب الله ينعى القائد أحمد وهبي و13 مقاتلًا آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نعى حزب الله القائد أحمد وهبي الذي تولى مسؤولية قوة الرضوان حتى مطلع 2024.

وحسب مراقبين، تعد قوة الرضوان بمنزلة رأس الحربة لحزب الله في عملياتها البرية والهجومية، وقد تردد اسمها مرارا منذ بدء تبادل القصف قبل أكثر من 11 شهرا.

ووفق ما نقل وسطاء دوليون إلى مسؤولين لبنانيين، طالبت إسرائيل بإبعاد هذه القوة عن حدودها الشمالية.

وبحسب مصدر مقرّب من الحزب، تعتبر الرضوان القوة الهجومية الأبرز لحزب الله، وعناصرها مدرّبون على الاقتحامات بما في ذلك التوغل عبر الحدود.

وفيما سبق قال مراسل الجزيرة إن حزب الله ينعى قائدا عسكريا و13 مقاتلا قضوا في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وكان جيش الاحتلال أعلن -أمس الجمعة- اغتيال القيادي العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل، في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن "سلاح الجو نفذ غارة دقيقة في بيروت استهدفت اجتماعا عسكريا لحزب الله، واغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله وعددا من قيادات شعبة العمليات في وحدة الرضوان".