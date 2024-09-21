حماس: استشهاد عقيل يؤكد وحدة المصير والمسار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القائد العسكري البارز ورئيس منظومة العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل، الذي اغتالته إسرائيل في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة.

وقالت حماس إن "استشهاد القائد الكبير الحاج إبراهيم عقيل، على طريق القدس، وفي معركة الإسناد البطولية التي تخوضها المقاومة الإسلامية في لبنان، دعما لشعبنا الفلسطيني بقطاع غزة، إلى جانب الأشقاء في محور المقاومة، يؤكد مجددا وحدة المصير والمسار".

وأعلن حزب الله اللبناني اغتيال القيادي مسؤول العمليات في الحزب إبراهيم عقيل.

وقال حزب الله: "ننعى القائد الجهادي الكبير إبراهيم عقيل".

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن القيادي الكبير في حزب الله إبراهيم عقيل كان قد خرج صباح اليوم من أحد مستشفيات بيروت بعد أن أصيب في انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) قبل أيام.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المستهدف هو إبراهيم عقيل وعدد من قادة الرضوان ومسؤولون عن مخططات السيطرة على الجليل الأعلى شمال إسرائيل.