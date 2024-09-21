روسيا: أسقطنا أكثر من 100 طائرة بدون طيار أوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الدفاع الجوي الروسي أسقط أكثر من 100 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة.

وقالت السلطات إنه تم إخلاء قرية في منطقة كراسنودار، جنوب غرب روسيا، بالقرب من أوكرانيا، بسبب حريق ناجم عن سقوط حطام طائرة بدون طيار، معللة السبب في ذلك إلى مخاطر وقوع انفجارات.

ولم تتوافر المزيد من التفاصيل في بادئ الأمر.

وذكرت وزارة الدفاع أنه تم إسقاط 53 طائرة بدون طيار، فوق منطقة بريانسك، في جنوب غرب روسيا، على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أنه تم اعتراض حوالي 18 طائرة بدون طيار في منطقة كراسنودار.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات بدون طيار، التي تم إسقاطها بمختلف أنحاء روسيا 101.

وقال فينيامين كوندراتييف، حاكم كراسنودار إنه تم إقامة مركز إيواء طارئ، لسكان مدينة تيخوريتسك، الذين اضطروا للفرار من منازلهم، وسط الهجوم.