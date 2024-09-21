خامنئي: قوة الأمة الإسلامية الداخلية كفيلة بإخراج اسرائيل من قلب المجتمع الاسلامي

أكد مرشد الثورة الإسلامية في ايران السيد علي خامنئي، أن قوة الأمة الإسلامية الداخلية كفيلة بإخراج الكيان الصهيوني.
وخلال استقباله جمعاً من المسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الإسلامية وضيوف الدورة الـ 38 لمؤتمر الوحدة الإسلامية في حسينية الامام الخميني، شدد خامنئي على أنه إذا "استخدمت الأمة الإسلامية قوتها الداخلية فسيتم إخراج الكيان الصهيوني من قلب المجتمع الإسلامي".
وأضاف :"إذا أردنا أن تكون رسالة وحدتنا صادقة في العالم فلا بد من أن تكون هناك وحدة بيننا".
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