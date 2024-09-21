حمية: ما يحصل في الضاحية الجنوبية هو قصف لكل القانون الدولي وللمعنى الانساني

أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، في تصريح له خلال زيارته الضاحية ، أن "ما يحصل في الضاحية الجنوبية هو قصف لكل القانون الدولي وقصف للمعنى الانساني وتدمير لكل القوانين التي ترعى المجتمع الدولي".

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