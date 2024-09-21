إجلاء المئات بعد فيضانات في كوريا الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الليل في جميع أنحاء كوريا الجنوبية في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، مما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 500 شخص في المناطق الجنوبية حيث غمرت المياه الطرق والمباني اليوم السبت.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الكورية قد أصدرت تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء منطقة جيونج سانج جنوبي البلاد وأجزاء من أقاليم كانجوون وتشونج تشونج وجيولا اعتباراً من صباح اليوم السبت، مع توقع هطول المزيد من الأمطار بما يصل إلى 60 ملم.

وذكر المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة أنه تم إجلاء 506 أشخاص من 342 منزلاً في إقاليم نورث وساوث جيونج سانج وبوسان وساوث تشونج تشيونج حتى الساعة الرابعة صباحاً بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت الحكومة إن معظم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، 494 شخصاً من 330 منزلاً، ما زالوا بلا سكن، حيث لجأوا إلى مرافق مؤقتة أو مجتمعية.

وغمرت الأمطار الغزيرة 54 قطاعاً من الطرق العامة، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وانهيار أحد الجدران.