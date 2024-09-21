13 صورة ترصد بداية العام الدراسي في عدد من مدارس القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عددًا من مدارس القاهرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، بدأها بمدرسة أنس بن مالك للتعليم الأساسي بحي السلام أول.

رافق المحافظ في جولته أيمن بهاء الدين، نائب وزير التعليم، ومنى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وقدم محافظ القاهرة، التهنئة لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسي الجديد، ووزع عددًا من الحقائب المدرسية والأدوات المكتبية على طلبة المدرسة بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه وزارة التربية والتعليم حاليًا، لتحقيق عام دراسي منضبط.

وطالب محافظ القاهرة، بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

وطمأن محافظ القاهرة، أولياء الأمور أن الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة، انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها 6087 مدرسة بها 73239 فصلًا لاستيعاب ما يقارب 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم دخول 21 مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام (إنشاء جديد - توسعة - تعلية أدوار) بإجمالي 546 فصلًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى توافر الكتب المدرسية، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس.

كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكدًا على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وتطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دوري، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها.

وأكد محافظ القاهرة، على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أي مشكلات تواجهها على الفور.

وفي نهاية الزيارة، التقى محافظ القاهرة، بفريق عمل مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" الذين تواجدوا في محيط المدارس للتعريف بالمبادرة والخدمات التي توفرها للمواطنين.