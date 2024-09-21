شقق 130 مترًا.. حجز وحدات جديدة في 6 أكتوبر بمشروع صبا غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة Torec developments التابعة لوزارة الإسكان، عن طرح المرحلة الأولى من مشروع صبا "Saba" بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، غدا الأحد 22 سبتمبر 2024.

مشروع "صبا" هو مشروع شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطي الدخل، وسيتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، اضغط هنا

وتتراوح مساحات الشقق بين 130 و140 مترًا، ويصل عدد الشقق الجاهز للطرح لـ 600 شقة، ويتراوح سعر المتر بين 18 و19 ألف جنيه بنسب التميز، وذلك للسداد الكاش، وبدون فوائد، ويكون السداد على 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات بفوائد بنكية.

ويكون التخصيص في هذا المشروع بأسبقية الحجز الإلكتروني، ويبلغ مقدم الحجز 150 ألف جنيه.

وتتكون العمارة السكنية يتكون من أرضي و5 طوابق كل طابق به 4 وحدات، وتحتوي كل عمارة منها على مصعد كهربائي لتلبية رغبات واحتياجات السكان، كما أن المشروع يُحاط بسور سلك بالإضافة إلى سور شجري خارجي.

ومن أهم خدمات المشروع، لاند سكيب ومصاعد ومسجد وأسواق تجارية منفصلة، ويقع المشروع بالقرب من تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي.

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