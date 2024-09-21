رفع تمثال للقديس أنطونيوس البادواني في قرطبا

كرس رئيس جامعة اللويزة الأب بشارة الخوري يحيط به كاهن رعية قرطبا الخوري شربل شليطا ولفيف من الكهنة، مزار القديس أنطونيوس البادواني الذي رفع فيه تمثالا كبيرا له، إلى جانب الصليب وتمثال مريم العذراء، في جوار الرمل– مدخل قرطبا، وأمام حشد من أبناء البلدة والجوار الذين تباركوا بذخائر القديس المكرم ووزع عليهم كتيب لقصة حياته ومسيرته نحو القداسة.

واكد الأب الخوري ان "الشكر دائما للرب الذي يعطينا القوة والثبات في الإيمان رغم كل ما يحصل في لبنان من تحديات معيشية وإقتصادية ومخاطر وتهديدات أمنية، فنحن ثابتون في أرضنا وثابتون على إيماننا ومحبتنا لربنا وقديسيه. وليكن تمثال مار أنطونيوس الباداوني، مباركا ومباركا لبلدتنا وأهلها".

وللمناسبة، أضاف الخوري شليطا: "كما يتبارك منذ عشرات السنين أبناء قرطبا وزائرو بلدتنا من القديسة تريزيا الطفل يسوع على مدخل قرطبا سيكون هذا المزار المبارك، محطة لهم للتبرك منه بدخولهم إلى قرطبا البلدة التي تعج أحياؤها بالكنائس والمزارات".