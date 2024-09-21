التيار الوطني الحر: الاعتداء على الضاحية يؤكد نية إسرائيل بالدفع إلى حرب شاملة

دان "التيار الوطني الحر" في بيان "الإعتداء الذي حصل أمس على الضاحية الجنوبية، وأدى إلى استشهاد قياديين في المقاومة ومواطنين أبرياء وأطفال"، معتبرا ان "هذا السلوك الإجرامي الذي تجاوز كل الخطوط الحمر، يؤكد نية إسرائيل بالدفع إلى حرب شاملة، ما يستدعي من اللبنانيين ترسيخ صورة التضامن والوحدة والوعي التي تجلّت في التعاطي مع تفجيرات هذا الأسبوع، بما يتوافق مع اللحظة المصيرية التي يمر بها لبنان".

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