قناة إسرائيلية: 45 صاروخا من لبنان خلال أقل من ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بإصابة منزل بمنطقة صفد، مؤكدة أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق بمواقع مختلفة جراء سقوط صواريخ، مؤكدة رصد إطلاق 45 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل خلال أقل من ساعة.

وفيما سبق قال حزب الله إنه استهدف بصواريخ كاتيوشا مركز كتيبة استطلاع 631 التابعة للواء جولاني في ثكنة راموت نفتالي الإسرائيلية، وسط تصاعد الغارات المتبادلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضاف الحزب أنه قصف ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية سقوط عدد من الصواريخ في مناطق متفرقة بالجليل الأعلى نجم عنه اندلاع حرائق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق نحو 25 صاروخا من لبنان واندلاع حرائق في 3 مواقع إسرائيلية.