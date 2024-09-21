لجنة الانتخابات السريلانكية: النتائج الأولية سوف تظهر بحلول منتصف الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو- (د ب أ)

أعلنت لجنة الانتخابات السريلانكية اليوم السبت، أن النتائج الأولية التي تعكس الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد سوف تظهر بحلول منتصف الليل، بحسب صحيفة ديلي ميرور السريلانكية.

وانتهى عند الرابعة عصرا، بالتوقيت المحلي، التصويت في الانتخابات التي جاءت بعد عامين من الانهيار الاقتصادي والتخلف التاريخي عن سداد الديون، مما تسبب في اضطرابات سياسية واسعة النطاق والإطاحة بالزعيم القوي السابق للبلاد.

وبدأ التصويت الساعة السابعة صباحا، بمشاركة أكثر من 17 مليون ناخب، في أكثر من 13 ألف مركز اقتراع عبر الدولة الجزيرة.

وأجرت سريلانكا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 22 مليون نسمة، آخر انتخابات في نوفمبر 2019، عندما اختار الناخبون جوتابايا راجاباكسا رئيسا للبلاد.