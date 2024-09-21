صور من داخل المستشفى.. نائبة أسوان: وفاة 7 أشخاص والإصابات بدأت تتراجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



قالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حالات النزلات المعوية التي أصابت أكثر من 100 مواطن في أسوان، خاصة من منطقتي أبو الريش وقرى دراو بمحافظة أسوان، بدأت فى الانحسار.



وأكدت نائبة أسوان، في بيان اليوم السبت، وجود 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة خلال أسبوع، وأن وزارة الصحة تحركت فور رصد الحالات وتم السيطرة عليها، وبدأت حالات النزلات المعوية في الانخفاض، كما أخذت الوزارة العينات من المصابين لتحليلها.



وأشارت النائبة، إلى تواصلها مع مسؤولي شركة المياه بأسوان والتأكد من تعقيم المياه، متابعة: جاء وفد من الشركة وزار القرى والبيوت وشرب من المياه داخل المنازل أمام المواطنين لطمأنتهم.



وأشادت نائبة المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتحرك أجهزة الدولة فور رصد حالات النزلات المعوية، حيث فتشت المحافظة على المنتجات الاستهلاكية بالمنافذ بجانب حملات تموينية، وتم رصد 70 طنًا من المنتجات الفاسدة أغلبها من حلوى المولد النبوي وتم إعدامها.

