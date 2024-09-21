إجلاء 1200 شخص في منطقة كراسنودار جنوب روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ)

تم إجلاء نحو 1200 شخص في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بعد أن تسبب ما وصفه مسؤولون محليون بأنه حطام من طائرة بدون طيار أوكرانية، تم إسقاطها، في اندلاع حريق هائل في مستودع للذخيرة.

وامتد الحريق إلى "أجسام متفجرة" وتسبب في حدوث انفجارات، حسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن تغريدة لحاكم المنطقة، فينيامين كوندراتيف، على قناته على تطبيق تلجرام اليوم السبت.

ولم تعلق مصادر رسمية وعسكرية أوكرانية حتى الآن على الحادث.

ومن بين أهداف ما قالت وزارة الدفاع إنها أكثر من 100 طائرة بدون طيار تم إطلاقها على مناطق مختلفة من روسيا الليلة الماضية، كان موقع للذخيرة على بعد مئات الكيلومترات من خط الجبهة، طبقا لقناة ريبار الروسية على تطبيق تلجرام.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا هائلا فيما تردد أنه قاعدة عسكرية.