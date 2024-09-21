شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" بالإسكندرية: بدء أعمال الصيانة الشاملة لمبنى النقابة الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ الجهة المنفذة أعمال الترميم والصيانة الشاملة لمبنى المقر الرئيسي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية، خلال الأسبوع الجارى، وذلك بعد موافقة مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، فى جلسته بتاريخ 14 سبتمبر الجارى 2024.

وقال هانى العوضى، سكرتير عام نقابة الصحفيين الفرعية فى الإسكندرية، إنه تم عرض مذكرة رسمية بالحاجة الماسة للمقر إلى أعمال ترميم وصيانة شاملة للمقر، لاسيما وأن المقر لم يخضع لأي أعمال ترميم وصيانة منذ سنوات، وعليه تم الموافقة من مجلس النقابة العامة على بدء الأعمال.

وأوضح العوضى، أن الأعمال تشمل قاعة المحاضرات بالكامل والريسبشن وقاعة الحاسب الآلى (الكمبيوتر)، والاستقبال، على أن تنتهي الأعمال قبل البدء فى إجراء الانتخابات المقبلة لاختيار نقيب جديد للنقابة الفرعية والتجديد النصفى لنصف أعضاء المجلس والتى من المقرر ان يتم فتح الباب فى أول أكتوبر المقبل.

وقرر مجلس النقابة العامة للحفيين، فى جلسته بتاريخ 14 سبتمبر الجارى برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، الموافقة على ترميم وصيانة مقر النقابة الفرعية بالاسكندرية قبل بدء إجراء انتخابات رئيس جديد للنقابة الفرعية والتجديد النصفى لنصف أعضاء المجلس، وتتحمل النقابة العامة التكلفة على ان يتم تقديم الفواتير والمستندات الدالة على الصرف.

ووجه العوضى الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشى، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، على استجاباتهم لمطالبات النقابة الفرعية بشأن الترميم والصيانة.