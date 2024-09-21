شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: دعم منظومة الوعى وتنوير النشء ضرورة لمواجهة مثلث تدمير الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حسام علي، نائب رئيس كتلة الحوار، على أهمية الحملة الشاملة التي أطلقتها ”الخليج 365” لمواجهة "مثلث تدمير الشعوب"، ودعوتها قادة الرأى ورجال الدين من الأزهر والكنيسة للمشاركة، مشددا أن انتباه الدولة ومؤسساتها للحاجه الماسة لمواجهة التطرف خطوه هامه للأمام.

وتابع في تصريح لـ"الخليج 365"، قائلا: "لا يجب أن نظن أن استكانة فصائل التطرف تعني أن الحرب انتهت إنما هي استراحة الخلايا النائمة، والتي تستعد للانقضاض علي المجتمع والدولة متى سنحت الفرصة.. ولنا في أفغانستان نموذج واضح.. فبعد عقدين من التدخل العسكري الدولي وإقامة نظام حكم محلي وانتخابات انقضت طالبان مره آخرى علي الحكم لآن لعدم وجود مواجهة فكرية ".

وأشار إلى أن تلك المبادرة لها دور لا غنى عنه في دعم منظومة الوعي والتنوير وخصوصا الأجيال الجديدة التي تستخدم أدوات مختلفة للتواصل ولذلك فإن العمل علي تطوير التطبيقات والمنصات الإلكترونية سيناسب احتياجات النشء ويمدهم بالمحتوي الفكرى والثقافي والتعليمي حول وسطية الدين ومفهوم الهوية المصرية وتنوعها ومبدأ المواطنة وضرورته، معتبرا أن هذه المبادرة تعد حجر زاوية في إعداد اجيال أكثر وعيا وفهما للأمور وأكثر ابتعادا عن التطرف ومنابعه لذلك ندعمها ونحيي القائمين عليها.

