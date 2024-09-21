شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كتلة الحوار: موقف مصر ثابت لدعم لبنان فى مواجهة التحديات الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

أدان الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، هجوم القوات الإسرائيلية بغارة جوية مدمرة على ضاحية بيروت الجنوبية، مستهدفةً قيادياً بارزاً في حزب الله، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 59 آخرين، بينهم مدنيون، مشيراً إلى أن استهداف مدنيون واستمرار التصعيد الدموي الخطر بين الجانبين سيعرضان المنطقة لحرب شاملة.

وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن الموقف المصري في إطار دور الدولة الريادي في الحفاظ على استقرار المنطقة، مستمرة في مساعيها الدؤوبة للتحذير من مخاطر التصعيد العسكري، والعمل دائما على الدعوة للحوار واعتباره وسيلة هامة من الوسائل الدبلوماسية لتسوية النزاعات وتقديم حلول سياسية تقود لنجاح وليس سياسة الفوضى والعنف والدمار.

ولفت عبد المجيد، أن الدولة المصرية حذرت كثيرا من التصعيد تجاه ما يحدث من الجانب الإسرائيلي في مناطق مختلفة في المنطقة سواء ما يحدث بقطاع غزة وكذلك في إيران وكذلك في لبنان، مما ينذر بنتائج وخيمة تؤدي لتفتيت المنطقة وزعزعة أمن واستقرار الإقليم بأكمله.

وأكد نائب رئيس كتلة الحوار، أن مصر دائما ما تؤكد في هذا الإطار موقفها الثابت الداعم للبنان في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدةً على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فضلا عن تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون اندلاع صراع أوسع قد يعصف بالمنطقة.