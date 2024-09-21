شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبادرة “شباب من أجل الإنسانية“ إحدى فعاليات منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

تم إطلاق مبادرة “الشباب من أجل إحياء الإنسانية” ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسختة السابقة -النسخة الخامسة لضرورة مواجهة التحديات والنزاعات المتصاعد في عالمنا، والتزامنا بتعزيز ثقافة السلام، والتسامح، والتفاهم بين الشباب حول العالم.

وتهدف المبادرة إلى:

1. تعزيز السلام العالمي: تشجيع الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة لخلق تناغم عالمي والتأكيدعلى أن الحوار هو السلاح الوحيد الذي يجلب السلام.

2. دعم ضحايا النزاعات: تقديم المساعدة للمتأثرين بالحروب والنزاعات، بغض النظر عن خلفياتهم.

3. تمكين الشباب للقيادة: تطوير مهارات الشباب والتاكيد علي القيم الإنسانية وثقافة الحوار لحل أينزاع ودعم السلام.

4. تعزيز التعاون الدولي: تيسير الشراكة بين الشباب والهيئات الدولية.

وعلى هامش تلك المبادرة عُقد عدد من الجلسات وورش العمل، في الفترة من 3-5 ديسمبر 2023 تضمنت مناقشات ثرية وحوارات بناءة بين المشاركين من جنسيات مختلفة، اجتمعوا لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا السلام ووقف النزاعات والحروب وما ينتج عنها من نزوح وتهجير للمدنيين، كما ناقشوا العديد من القضايا الاقتصادية والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ودور القوانين الدولية في حماية المدنيين وخاصة الأطفال في أوقات الصراعات وكذلك قضايا الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

وأسفرت تلك المناقشات عن عدد من التوصيات أهمها:

إقرار ميثاق إعلامي موحد لرصد الانحيازات وكشف الممارسات غير المنضبطة إعلامياً.

توحيد الجهود الدولية لحماية المدنيين وخاصة الأطفال، والتأكيد على ضرورة منع التهجير القسري في أوقات النزاع والحروب.

إنشاء منصة عالمية للتطوع، تشجع الشباب على المشاركة في مجالات تنموية وإغاثية، وتقديم الفرص التطوعية.

دعوة لتنفيذ مبادرة إعادة الإعمار بمساعدة خبراء متطوعين من مجالات متنوعة ودعم المنظمات والمؤسسات الدولية.

تأسيس مدن مرنة ضد الكوارث تعتمد على مبانٍ مستدامة ومصادر طاقة متجددة.

إشراك المرأة والشباب بفعالية في عمليات إعادة الإعمار لتسريع وتيرة التنمية.

تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات لبناء السلام ومنع خطابات الكراهية والتطرف من خلال تأسيس جمعيات تضم دعاة السلام في البلاد العربية والأفريقية.

تأتي مبادرة (شباب من أجل إحياء الإنسانية) إيمانًا بالدور المحوري لمنتدى شباب العالم في تقديم الدعم وإحلال السلام في جميع أرجاء العالم، وإيمانًا منه بأن السلام يجب أن ينال استحقاقاته وقد آن للحرب أن تضع أوزارها، ومن هذا المنطلق تدمج هذه المبادرة بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

يُذكر أنه منذ انطلاق المنتدى في نسخته الأولى عام 2017، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام من مصر للعالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.



