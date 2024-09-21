اتهامات لوالدة مطلق النار في مدرسة جورجيا بتقييد والدتها

ياسر رشاد - القاهرة - في تطورات جديدة أثارت الرأي العام في جورجيا، تم توجيه اتهامات ضد مارسي جراي، والدة الفتى المراهق كولت جراي المتهم بقتل أربعة أشخاص في مدرسة "أبالاشي" الثانوية، بإساءة معاملة والدتها، ديبورا بولهاموس، وفقًا لما ذكرته صحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن".

ووفقًا للتقارير، اتُهمت جراي (43 عامًا) بتقييد والدتها، البالغة من العمر 70 عامًا، على كرسي لمدة تقارب 24 ساعة في منزلها بمدينة فيتزجيرالد في نوفمبر الماضي. وتم توجيه عدة اتهامات ضد جراي، من بينها استغلال شخص مسن، وترويعها، والاحتجاز القسري، بالإضافة إلى تدمير ممتلكات وسرقة الهاتف الخاص بوالدتها.

يُشار إلى أن تهمة استغلال كبار السن تعتبر جناية، وقد تواجه جراي عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانتُها.

الجدير بالذكر أن ابنها كولت جراي، البالغ من العمر 14 عامًا، متهم بإطلاق النار على اثنين من الطلاب واثنين من المعلمين في مدرسته الشهر الماضي، مما أدى إلى مصرعهم.

أشارت السلطات إلى أن الحادثة بدأت في 3 نوفمبر الماضي عندما طلبت مارسي من والدتها مرافقتها لمواجهة زوجها السابق، كولين جراي، في نزاع عائلي.

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