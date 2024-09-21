لافروف: الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن ما يحدث بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي يسبب الاشمئزاز، مؤكدا أن المأساة والكارثة الإنسانية في غزة لا مثيل لهما.

ولفت لافروف في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إلى أن واشنطن تواصل إعاقة أي قرارات بمجلس الأمن الدولي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح لافروف أن الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحالة جسدية وصحية لا تمكنه منذ فترة طويلة من قيادة الولايات المتحدة.

وقال لافروف إن بعض مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي يتصرفون انطلاقا من مبدأ الاستثنائية المماثلة لتلك التي تميزت بها ألمانيا "الهتلرية".