اخبار العالم

لافروف: الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن ما يحدث بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي يسبب الاشمئزاز، مؤكدا أن المأساة والكارثة الإنسانية في غزة لا مثيل لهما.
ولفت لافروف في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إلى أن واشنطن تواصل إعاقة أي قرارات بمجلس الأمن الدولي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح لافروف أن الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحالة جسدية وصحية لا تمكنه منذ فترة طويلة من قيادة الولايات المتحدة.
وقال لافروف إن بعض مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي يتصرفون انطلاقا من مبدأ الاستثنائية المماثلة لتلك التي تميزت بها ألمانيا "الهتلرية".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا