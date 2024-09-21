لا توجد حالات وبائية.. محافظ أسوان يكشف تفاصيل الإصابات المفاجئة بالنزلات المعوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تفاصيل الإصابات المفاجئة بالنزلات المعوية بين أهالي المحافظة، موضحًا أنه لا توجد حالات وبائية وإنما حالات فردية.

وأضاف محافظ أسوان، في مداخلة هاتفية مع فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير،" المذاع على قناة "صدى البلد،" اليوم السبت، أن الموضوع لا يُمكن وصفه بحالة وبائية.

وأوضح أنه تم التعامل بشكل سريع مع الحالات المصابة وتقديم كافة الرعاية لها من قبل الفرق الطبية على الفور وعمل اللازم، مؤكدًا أنه تم مراجعة كافة محطات المياه وعددها 103 محطات موجودة على مستوى المحافظة، والفحوصات أكدت سلامتها تماما.

وأشار إلى أنه تم الحصول على عينات من الأشخاص المصابين ومن البيوت والأطعمة وبعد فحصها تبين أن جميع ما تم فحصه مطابق للمواصفات، مؤكدا أن النزلات المعوية تواجدت في منطقتي دراو وأبو الريش.

وأوضح أن مصنع كيما الذي ينتج الأسمدة، يصرف مياهه لمحطة معالجة ثلاثية ولا تذهب مطلقًا إلى نهر النيل، مختتما: هذه الحالة حدثت بعد المولد النبوي الشريف فيما يمكن أن يشير إلى إمكانية حدوث هذا بسبب تناول أطعمة ومشروبات غير نظيفة.