الأهالي قلقون.. آخر تطورات أزمة المرض الغامض فى أسوان -صور



محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات - الخليج 365:

تسود حالة من القلق بين أهالي محافظة أسوان، بسبب المرض الغامض الذى تفشي بين أنباء عدد من قرى المحافظة وأسفر عن إصابات عديدة بالنزلات المعوية خلال الفترة الماضية، وأرجع المواطنون أسباب تفشى هذا الوباء إلى تلوث مياه الشرب.

كانت وزارة الصحة رصدت منذ يوم 11 سبتمبر الجاري وحتى الآن، إصابة 128 حالة من أبناء محافظة أسوان بنزلات معوية وإسهال، تماثل للشفاء 22 حالة وخرجوا من المستشفيات.

بدوره وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأجهزة المعنية بقيادة اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، للوصول إلى المسبب الأساسي لهذه الأعراض، والتعامل مع المرضى بشكل مناسب لتقديم الخدمة العلاجية.

وأرسلت وزارة الصحة، فريقا مركزيا من قطاع الطب الوقائي إلى محافظة أسوان، لكشف أسباب هذا المرض الغامض.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن جرى التنسيق بين وزارتي الصحة والإسكان ومحافظة أسوان لتحليل مياه الشرب بمحطات المحافظة والبالغ عددها 103 محطات للتأكد من سلامة المياه، مضيفا:" كما أجرينا جولات ترددية على مستشفيات المحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال المصابين".

وأشار إلى أن الوضع الصحي بمحافظة أسوان مُطمئن وأن الأزمة ستنتهي خلال أيام، وأن جميع الحالات المصابة من أبناء قريتي أبو الريش و دراو ويجرى الآن التأكد من سلامة شبكة مياه الشرب بهما.

زيارة ميدانية لنائبا الوزير والمحافظ

وتفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، أمس الجمعة، مستشفى دراو المركزى، للاطمئنان على الحالات المرضية المصابة بالنزلات المعوية.

كما زارا قنديل ولاشين، عددا من الأهالى بقريتى بنبان والرقبة بدراو لبث الطمأنينة في نفوس المصابين، والتأكيد على أن عينات مياه الشرب التى جرى أخذها بالمحطات والمرشحات والمنازل لإجراء التحاليل المعملية لها أثبتت أنها سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وعدم وجود أي تغيرات بها.

كما قام نائب وزير الصحة، ونائب محافظ أسوان بتعريف الأهالى وتوعيتهم بالطرق السليمة الواجب اتباعها للتغلب على الإصابة بالنزلات المعوية.

المحافظ يلتقي أهالي أبو الريش

من جانبه عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعاً مع ممثلى أهالى قرى أبو الريش، وخلال اللقاء أعلن المحافظ أنه سيتم أعمال الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة خزان أبو الريش بسعة 4 آلاف م3 بعد إنهاء المسافة المتبقية من الخط، والذي يصل إجمالي طوله إلى 15 كم، وبقطر 500 مللى ( UPVC) مما يساهم فى دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية احتياجات ومطالب الأهالي بالشكل المطلوب.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، للبدء فى استكمال أعمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لقرى أبو الريش بحرى وقبلى، والمتوقفة منذ عام 2010 لتأتى ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ، وهو الذى سيساهم فى الوقت نفسه بتوفير فرص عمل لشباب هذه القرى للاستعانة بهم فى الأعمال الخاصة بالمشروع.

نتائج تحليل عينات المياه

وأشار كمال إلى أن نتائج تحليل العينات التى تم أخذها من جميع محطات ومرشحات مياه الشرب بالمحافظة بإجمالى 103 محطات ومرشحات أكدت سلامة المياه من أى تلوث، وجارِ قيام الفرق الفنية المركزية بمتابعة حالة المياه فى الشبكات لإعداد التقرير النهائى عنها خلال 48 ساعة، وبالتالى لا توجد أي مخاوف من انتشار الأمراض المعدية، حيث أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفيات جاءت نتيجة تلوث الأطعمة أو المشروبات.

وذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قامت بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم لجميع المحطات والمرشحات، وخاصة فى مناطق أبو الريش وبنبان والرقبة بدراو لضمان سلامة المياه وجودتها وطمأنة المواطنين، وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه أهمية المشاركة المجتمعية الجادة لنشر التوعية بين الأهالى وعدم المبالغة والتهويل حيث يتم نشر الحقائق أولاً بأول سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المحافظة.

نصائح مهمة

فى السياق ذاته قدم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، نصائح للمواطنين للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، عن طريق غسل الأيدي قبل وبعد الأكل، طهي الطعام جيدًا، غسل الفواكه والخضراوات والحرص على نظافة المأكولات، عدم تناول أطعمة من الباعة الجائلين، الحصول على الطعام من مصادر آمنة.

بيان من نقابة الأطباء

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تتابع عن كثب إصابة عدد من المواطنين بمحافظة أسوان بأعراض نزلات معوية ودخولهم على إثرها إلى المستشفيات، حيث تواصلت مع نقابة أطباء أسوان الفرعية، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى هناك، والأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات.

والتقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بنقيب أطباء أسوان د. حامد مكي، للاطمئنان على الحالة الصحية بالمحافظة، مؤكدا استعداد النقابة العامة من خلال لجنة مصر العطاء لتقديم أي دعم للمواطنين والمستشفيات بمحافظة أسوان إذا تطلب الأمر ذلك.

وأكدت النقابة في بيان، متابعتها لأوضاع الأطقم الطبية بمستشفيات محافظة أسوان، مثمنة دورهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحجوزين بالمستشفيات، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار إعلان وزارة الصحة والسكان، نتائج الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المركزي التابع للوزارة.

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