إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ اليوم السبت بسبب فيضانات في منطقتين شمالي البلاد بعد أيام من هطول أمطار غزيرة.

ووافقت الحكومة الإيطالية على تقديم 24 مليون يورو (26.8 مليون دولار) كتمويل إغاثة وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقتين.

وأقر مجلس وزراء رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني هذه التدابير في اجتماع اليوم السبت، بعد حدوث أحوال جوية متطرفة في أجزاء من إميليا رومانيا وكذلك في المناطق الساحلية من ماركي.

وأسفر هطول الأمطار الغزيرة عن غمر المياه للعديد من الطرق بالمنطقتين، وتم إجلاء ما يربو إجماليه على 2500 شخص من منازلهم، وتضررت عدة مدن، من بينها بولونيا ومودينا ورافينا، وكذلك مدينة ريميني الساحلية على ساحل البحر الأدرياتي.

وفي تلك الأثناء، كان هناك سجال بعبارات غاضبة بين روما والحكومات الإقليمية في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، واتهم نيلو موزوميتشي، وزير الحماية المدنية اليميني إدارة إقليم إيميليا- رومانيا المنتمية إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي بعدم استخدام الأموال التي تم تقديمها بالفعل بصورة ملائمة.

وقال الوزير: "هناك خلل ما.. لا يمكن أن يتواصل فيضان كارثي كهذا في إيميليا- رومانيا"، وأسفر الطقس السيء العام الماضي عن وفاة 17 شخصا ووصلت قيمة الأضرار المادية إلى مليارات اليوروات.