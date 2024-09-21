روسيا والصين تجريان تدريبات بحرية

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت وكالات أنباء روسية عن أسطول المحيط الهادي الروسي قوله إن روسيا والصين بدأتا، اليوم السبت، تدريبات بحرية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن الأسطول، أن مجموعة "مشتركة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادي والبحرية الصينية انطلقت من فلاديفوستوك لإجراء تدريبات بيبو/إنتراكشن - 2024 البحرية الروسية الصينية المشتركة".

وأضافت الوكالة أن التدريبات ستتضمن استخدام أسلحة مضادة للطائرات والغواصات.

وسبق أن أجرى البلدان هذا الشهر تدريبات على إطلاق الصواريخ والمدفعية ضمن ما سُمي "تدريبات أوشن-2024 البحرية".