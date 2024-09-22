الجيش الإسرائيلي: اعتراض معظم المقذوفات التي أطلقت من لبنان اتجاه إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه تم اعتراض معظم المقذوفات التي أطلقت من لبنان اتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل قليل، فيما سقوط مقذوف واحد في المنطقة وجاري التحقيق، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد الجيش، أنه رصد إطلاق ما لا يقل عن 10 صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

واندلعت النيران في أكثر من منطقة في شمال إسرائيل جراء سقوط صواريخ انطلقت من جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقالت تقارير إعلامية، إن ‏حزب الله اللبناني، أطلق أكثر من 100 صاروخ تجاه الجليل الأعلى وجنوب حيفا، في شمال إسرائيل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ضرب نحو 290 هدفا في جنوب لبنان مساء أمس السبت، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

يذكر أن القناة 12 العبرية، قالت مساء السبت، إن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة غارات جديدة على جنوب لبنان.