"عربية النواب" تُطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على انهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به دولة فلسطين يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.

وأكد أن هذا القرار يُشكل خطوة مهمة من أجل العمل على إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويعكس الدعم الدولي المتزايد لإنهاء الاحتلال الذي وصفته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بأنه غير قانوني وآن له أن ينتهي.

وطالب "أباظة"، المجتمع الدولي بصفة عامة والدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل عاجل من أجل إنهاء العدوان على قطاع غزة، وتكثيف المساعي الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وتخفيف المعاناة عنهم.

وأكد النائب أن انهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتمثل في ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.