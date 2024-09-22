التوقيت الشتوي 2024.. متى تغلق المحلات والكافيهات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن مواعيد غلق المحلات خلال فصل الشتاء 2024، وموعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، مواعيد غلق المحلات خلال فصل الشتاء.

مواعيد غلق المحلات والكافيهات 2024

وتعتبر المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات، كما يلي:

يبدأ العمل يوميًا من الساعة 7 صباحًا، ويكون موعد الغلق في الساعة 10 مساءً.

يتم تمديد ساعات العمل ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وكذلك في الإجازات الرسمية.

تستمر مواعيد غلق المطاعم والكافيهات حتى الساعة 12 منتصف الليل، مع السماح بخدمة توصيل الطلبات على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق الورش 2024

تبدأ الورش عملها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

تستثنى الورش الموجودة في المناطق على الطرق ومحطات الوقود لتلبية احتياجات المواطنين.

كما توجد أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق مثل المخابز، الصيدليات، محال البقالة، والخضار والفاكهة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

موعد التوقيت الشتوي 2024

بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الماضي، وفقًا لما أقره "مجلس الوزراء"، حيث يستمر هذا التوقيت لمدة 6 أشهر.

ويتم خلال التوقيت الصيفي تقديم الساعة 60 دقيقة عن التوقيت الشتوي المتبع.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2024 في تمام الساعة الـ12 بعد منتصف الليل يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم.

ووفق ما سبق، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي.