بعد دوي صفارات الإنذار.. اعتراض مقذوفات أطلقت من لبنان في سماء كريات طبعون

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت قبل قليل، مقذوفات أطلقت من لبنان في سماء كريات طبعون، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن هناك دوي لصفارات الإنذار في العفولة والناصرة والجليل الأسفل ومرج يزرعيل ومنطقة الكرمل شمال إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن عشرات الطائرات الحربية شنّت غارات واسعة ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري: "في الساعة الأخيرة نقوم بشن غارات واسعة في جنوب لبنان بعد رصد استعدادات حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية"، وذلك في تصريحات بعيد الثامنة مساءً 17:00 جرينيتش.

وأضاف هاجاري: "عشرات الطائرات الحربية تهاجم أهدافا إرهابية ومنصات صاروخية".

وفي وقت سابق، أكد الجيش أنه أصاب آلاف قاذفات الصواريخ وأهدافا أخرى لحزب الله في لبنان.

جدير بالذكر أن تبادل القصف عبر الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي مستمر منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، الأمر الذي أجبر عشرات آلاف السكان في الجانبين على النزوح.