تقارير إعلامية: ‏حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ تجاه إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت تقارير إعلامية، إن ‏حزب الله اللبناني، أطلق أكثر من 100 صاروخ تجاه الجليل الأعلى وجنوب حيفا، في شمال إسرائيل وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ضرب نحو 290 هدفا في جنوب لبنان مساء أمس السبت، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن القناة 12 العبرية، قالت مساء السبت، إن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة غارات جديدة على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لهجوم وشيك من حزب الله اللبناني.

بدورها ذكرت صحيفة "معاريف"، أن هناك حالة تأهب قصوى في صفوف الجيش الإسرائيلي تحسبا لهجوم قد يشنه حزب الله.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري سيعلن تغيير تعليمات الجبهة الداخلية.

وأكد هاجاري أنه من الممكن تغيير التعليمات في مناطق واسعة من الشمال على الحدود مع لبنان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش اتخذ قرارا برفع وتيرة عمله في الشمال وملاحقة حزب الله.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش قصف عشرات الأهداف في لبنان عقب رصد استعدادات من جانب حزب الله لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل.