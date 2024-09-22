الدفاعات الاسرائيلية تحاول التصدي لرشقات صاروخية لحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق حزب الله فجر يوم الأحد رشقات صاروخية استهدفت إسرائيل، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

ووثقت مقاطع فيديو الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهي تحاول التصدي لرشقات صاروخية في سماء الناصرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صفارات الإنذار انطلقت في الناصرة نتيجة هجوم واسع ومركب بدفعة كبيرة من الصواريخ والمسيرات.

كما دوت صفارات الإنذار في يوقنعام جنوب حيفا، والعفولة، ومجدال هعيمق في مرج بن عامر.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن حزب الله استهدف قاعدة رمات ديفيد الجوية الإسرائيلية وهي من أكبر القواعد والمطارات العسكرية، مبينة أن شهود عيان أكدوا سماع أصوات انفجارات بالقرب من القاعدة